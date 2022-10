Juegos Intercolegiados: ¡peleas, dolor y desesperanza!

No sabe dónde meter la cabeza ni qué responderle a sus dirigidas, con las que invirtió muchas horas de trabajo, esfuerzo y dedicación. Ellas se ganaron el derecho de seguir en contienda y por eso están contra el suelo.

Filiberto Atencio, entrenador de fútbol de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, se siente frustrado, pues tras haber logrado el título de campeón distrital con sus pupilas hoy están por fuera de los Juegos Intercolegiados ante esta penosa situación por la que atraviesa el deporte colegial de Cartagena y Bolívar.

“Para las chicas de este equipo el dolor es más grande, pues nuestro colegio es el actual campeón de los Juegos Intercolegiados en fútbol femenino a nivel nacional. Hemos sido 11 años de seguido campeones distritales, 8 años siendo campeón departamental, tenemos 7 títulos regionales y actuales campeones prejuveniles femenino en fútbol. Nosotros vivimos y trabajamos es para esos juegos intercolegiados. Las muchachas están desconsoladas, hay mucha tristeza, ellas le apuestan al título. Se quedaron por fuera de la fase regional por temas que no nos atañen. El año pasado el premio fue una tablet porque ninguna de las chicas estaba en once grado, pero este año tengo a cuatro niñas en once y si repetimos título nacional son 4 becas universitarias. Eso es de mucha ayuda, la educación está carísima y una beca universitaria es una bendición”, agrega Atencio. Lea aquí: Así ayuda Bolívar a ganar a Colombia en los Suramericanos de Asunción