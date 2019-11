El karate do saca la cara por Bolívar y el béisbol noquea

Las medallas para Bolívar siguieron apareciendo. Tras haber sumado un bronce en natación artística, en rutina abierta por equipos femenino, el turno fue ahora para el karate do, que se metió ayer en el bolsillo cuatro medallas de bronce en los Juegos Nacionales del Bicentenario 2019.

Manuel Fabián de la Peña, Olga Chacín y el equipo integrado por Andrés Felipe Amador, De la Peña y Gerson Guillen, se colgaron las preseas en el Coliseo de Combate y Gimnasia, en la modalidad de kata.

En individual masculino, Manuel Fabián de la Peña derrotó a Juan Camilo Fernández, de Bogotá, para adjudicarse la medalla, mientras que Chacín se impuso a Carolina Loaiza, de Antioquia, en individual femenino.

En equipos masculino, Amador, De la Peña y Guillen derrotó a los karatecas de Santander.

Bolívar, conformado por Elizabeth Hernández, Natalia Marrugo y Olga Chacín, se hizo al cuarto bronce al vencer al Tolima en la disputa por ese lugar.

En los rostros de estos deportistas de Bolívar había felicidad pura, pues la cosecha de medallas ya había comenzado para el departamento que tanto quieren.

“Gané una medalla en kata individual y otra por equipos, estoy feliz con el resultado, espero que mis compañeros sigan cosechando más medallas”, dijo De la Peña, de 22 años y que dejó todo en cada una de las competencias para lograr el objetivo.

Amador, por su parte, agregó “Fue mi primera participación en unos Juegos Nacionales, gané el bronce por equipos y fui quinto en individual. Estoy contento, se hizo un buen papel”.

Chacín también se mostró muy alegre. “Le apunté al oro, se me dio el bronce y estoy feliz, lo di todo en la competencia y eso hace que me sienta satisfecha. Me encanta el kata y seguiré practicando duro para darle más alegrías a Bolívar”.

Al cierre de esta edición, Antioquia había presentado una demanda en el bronce que ganó Bolívar en kata por equipos femenino.