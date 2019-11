La programación de este lunes 18 de noviembre en los Juegos Nacionales

Con 21 disciplinas en acción hoy, en la tercera jornada de los Juegos Nacionales, Bolívar intentará mejorar su posición en la tabla de medallería con varios deportes en los que aspira a alcanzar el podio.

El voleiplaya es uno de los que se propone conquistar el departamento con Paula Martínez y Claudia Polo, en femenino, y con Sebastián Denis y Sneider Rivas, en masculino. Ambas parejas disputarán las semifinales a partir de las 8:00 a. m.

En baloncesto Bolívar afrontará su tercer duelo ante Norte de Santander, a partir de las 5:00 p. m. en el coliseo Bernardo Cabaraballo.

En balonmano, las locales se enfrentarán en el Colegio La Salle a Bogotá, a las 4:00 p.m.

En Bádminton, Bolívar tendrá acción a partir de las 8:00 a.m. con Eduardo Corrales, Mayckol Dáger, Jean Romero, José Villadiego , Luis Fernanda Zúñiga, Selena Ortiz, Chelsea Gómez y Jeslyn Torres.

La selección Bolívar de béisbol regresará al 11 de Noviembre Abel Leal para retar a Antioquia, a las 2:00 p.m.

El equipo de canotaje buscará mejorar sus resultados con Ediana Carvajal y Deivi Villa, en Kayak individual, mientras que en parejas lo hará con Villa y Adonilson Gómez, en masculino, y con Lilianis Castro y Mayuris Díaz.

El equipo bolivarense de ciclismo de pista tendrá otro reto con la contrarreloj del kilómetro, a las 10:00 a.m.

En el Julia Turbay de El Carmen, la selección Bolívar de fútbol femenino jugará a las 4:00 p.m. ante Meta, por el Grupo B.

En Arjona saldrá al ruedo el fútbol sala y Bolívar debutará ante Caldas a las 8:00 p.m.

Otros de los que saldrán por medallas serán los karatecas, que competirán en el kumite con Diego Caicedo (-84 kg), Daniela Palomino (-68 kg), Rudolf Ramos (+84 kg) y Germán Hernández (+84 kg).

En las primeras rondas del dobles de squash y a partir de las 8:00 de la mañana, aparecerán Luis Escalante y Sebastián Bohórquez vs Santander; Ana María Giraldo y Kenlly Navas vs Santander; y Julio Palomino y Kendry Navas (mixtos) vs Antioquia.

En vela, Bolívar tendrá competencia en la regata sunfish masculina y femenino.

Y otro de los deportes que empezará su calendario será el voleibol de coliseo, en el que Bolívar debutará en el Northon Madrid ante Huila, a las 8:00 p.m.

Programación

Baloncesto

Lugar: Bernardo Caraballo

1:00 p.m Cundinamarca vs Casanare

3:00 p.m Bogotá Vs Santander

5:00 p.m Bolívar Vs Norte Santander

7:00 p.m Valle Vs Antioquia

Balonmano

Lugar: Colegio La Salle

2:00 p.m. Antioquia vs Quindío

4:00 p.m. Bogotá vs Bolívar

6:00 p.m. Risaralda vs Boyacá

Boxeo

Lugar: coliseo Chico de Hierro

Desde las 5:00 p.m. hasta las 10:00 p.m.

5:00 p.m. Bogotá vs Norte de Santander

Bádminton

09:00 a.m. - 11:00 a.m. Eliminatorias Individual Masculino Tercera Ronda

11:00 a.m. - 01:00 p.m. Eliminatorias Individual Femenino Tercera Ronda

05:00 p.m. - 06:00 p.m. Cuartos de Final Individual Masculino

06:00 p.m. - 07:00 p.m. Cuartos de Final Individual Femenino

07:00 p.m. - 08:00 p.m. Cuartos de Final Dobles Masculino

08:00 p.m. - 09:00 p.m. Cuartos de Final Dobles Mixtos

Béisbol

Estadio 11 de Noviembre

2:00 p.m. Atlántico vs Córdoba

5:00 p.m. Antioquia vs Bolívar

Estadio Rafael Naar Turbaco

5:00 p.m. San Andrés vs Bogotá

Canotaje

8:30 a.m. Kayak k1 200m -Bolivarense Deivi Villa

8:50 a.m. Kayak k1 200m femenino – Ediana Carvajal

9:10 a.m. Canoa C1 200m femenino-

9:30 a.m. Canoa C1 200m masculino

9: 50 a.m. Kayak K2 200m masculino – Villa – Gómez

10:10 a.m. Kayak K2 200m femenino – Castro – Díaz

10:30 a.m. Canoa C2 200m femenino

10:50 a.m. Canoa C2 200m masculino

11:10 a.m. Kayak K4 200m femenino

Ciclismo de pista

10:00 a.m.

Claficatorias kilómetro en contrarreloj

Ómnium femenino: tempo 7.5 kilómetros

Ómnium femenino: Scratch 7.5 kilómetros

Fútbol

Lugar: Julia Turbay de El Carmen

8:00 a.m. Bogotá vs Cundinamarca

10:00 a.m. Antioquia vs Norte de Santander

2:00 p.m. Valle vs Santander

4:00 p.m. Bolívar vs Meta

Fútbol de salón

Fútbol sala

Lugar: Coliseo Luis Yarzagaray en Arjona

2:00 p.m. Cundinamarca vs Valle

4:00 p.m. Norte de Santander vs Antioquia

6:00 p.m. Santander vs Bogotá

8:00 p.m. Bolívar vs Caldas

Gimnasia artística

Lugar: Coliseo de combate y gimnasia

3:00 p.m. Salto al caballete masculino – Grupo 1

3:00 p.m. Barra fija masculino – Grupo 1

3:00 p.m. Barras paralelas masculino – Grupo 1

3:00 p.m. Viga de equilibrio femenino – Grupo 1

3:00 p.m. Piso femenino – Grupo 1

5:30 p.m. Salto al caballete masculino – Grupo 2

5:30 p.m. Barra fija masculino – Grupo 2

5:30 p.m. Barras paralelas masculino – Grupo 2

5:30 p.m. Viga de equilibrio femenino – Grupo 2

5:30 p.m. Piso femenino – Grupo 2

Karate Do

Lugar: Coliseo de combate y gimnasia

2:00 p.m. Kumite masculina -84 kg Córdoba vs Santander

2:00 p.m. Kumite masculina -84 kg La Guajira vs Valle

2:00 p.m. Kumite masculina -84 kg Antioquia vs Magdalena

2:00 p.m. Kumite masculina -84 kg Bolívar (Diego Caicedo) vs Meta (Yoyced Córdoba)

2:00 p.m. Kumite masculina -84 kg Antioquia vs Atlántico

2:00 p.m. Kumite masculina -84 kg Huila vs Quindío

2:00 p.m. Kumite femenino -68 kg Bolívar (Daniela Palomino) vs Bogotá (Laura Flórez)

2:00 p.m. Kumite femenino -68 kg Córdoba vs Valle

2:00 p.m. Kumite femenino -68 kg Valle vs Antioquia

2:00 p.m. Kumite femenino -68 kg Atlántico vs Bogotá

3:00 p.m. Kumite masculino +84 kg Bolívar (Rudolf Ramos) vs Boyacá (Young Saavedra)

3:00 p.m. Kumite masculino +84 kg Bolívar (Germán Hernández)

Patinaje Artístico

4:30 p.m. Danza Libre pareja mixta

5:30 p.m. Pareja de alto - Mixta

6:00 p.m. Danza individual femenina

6:15 p.m. Danza individual masculina 7:15 p.m.

Polo acuático

9:00 a.m. Tolima vs Antioquia

10:00 a.m. Santander vs Atlántico

11:00 a.m. Norte de Santander vs Risaralda

6:00 p.m. Santander vs Tolima

7:00 p.m. Antioquia vs Norte de Santander

8:00 p.m. Atlántico vs Valle

Squash

Lugar: complejo de raquetas

8:00 a.m. a 11:45 a.m. Dobles primera ronda

9:30 a.m. Dobles masculina Bolívar (Luis Escalante y Sebastián Bohórquez) vs Santander

10:30 a.m. Dobles femenina Bolívar (Ana María Giraldo y Kenlly Navas) vs Santander

11:45 a.m. Dobles mixto Bolívar (Julio Palomino y Kendry Navas) vs Antioquia

4:00 p.m. Dobles segunda ronda

Lugar: estadio Argemiro Bermúdez

10:00 a.m. Valle vs Antioquia

12:00 p.m. Sucre vs Córdoba

2:00 p.m. Bolívar vs Atlántico

Tenis

9:00 a.m. a 11:00 a.m. Sencillos masculino y femenino

2:00 p.m. a 7:00 p.m. Dobles masculino, femenino y mixto

Tiro deportivo

Lugar: Polígono Fedetiro Nilo en Cundinamarca

De 9:00 a.m. a 1:45 p.m.

Vela

1:00 p.m. Ragata sunfish masculina

1:00 p.m. Ragata sunfish femenina

Voleibol masculino

Lugar: coliseo Northon Madrid

2:00 p.m. Valle vs Risaralda

4:00 p.m. Antioquia vs Cundinamarca

6:00 p.m. Tolima vs Bogotá

8:00 p.m. Bolívar vs Huila

Voleiplaya

Lugar: Playa azul La Boquilla

9:00 a.m. a 4:00 p.m. Fase final (Paula Martinez y Claudia Polo jugarán semifinales femeninas y Sebastián Denis y Sneider Rivas jugarán las masculinas)