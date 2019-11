La programación de los Juegos Nacionales para este martes 19 de noviembre

Tras conquistar nuevos oros ayer, Bolívar sale hoy al ruedo en busca de ampliar su cosecha en la tabla de medallería, en la que mantiene el pulso por el cuarto puesto con Boyacá.

La arquería entra en escena y de paso estrenará el campo de tiro con arco Andrés Pila, creado para estos Juegos Nacionales. Precisamente Andrés Pila, a quien rinde tributo el escenario, será una de las cartas de Bolívar en el arco recurvo. Las competencias se realizarán desde las 8:00 a.m. y el equipo de Bolívar estará integrado, además de Pila, por Daniel Pineda, Luis Ramos, Santiago Arcila, Paola Ramírez y Adriana Cortina (recurvo); Maya Marce, Sandra Velásquez, María Angélica Angulo, Paola Ramírez y Adriana Cortina (compuesto).

En baloncesto, Bolívar buscará recuperarse en el Bernardo Caraballo ante Valle, en duelo que se disputará a las 7:00 p.m.

En balonmano, Bolívar actuará a las 4:00 de la tarde ante Bogotá en el Colegio La Salle.

El boxeo regresa al ruedo a partir de las 5:00 p.m. en el coliseo Chico de Hierro y los locales que se subirán al cuadrilátero serán: en 49 kg, Michael Zabaleta vs Yuberjen Martínez, de Antioquia; en 60 kg, Delkis Miranda, vs Emanuel Hidalgo, de Tolima, y en 64 kg, Joiner Mideros vs Juan Marchancano, de Nariño.

En la cuarta fecha del béisbol, Bolívar saldrá al campo del 11 de Noviembre para cruzarse con Atlántico a las 5:00 p.m.

El ciclismo de pista tendrá una nueva jornada en Cali para intentar sorprender y aportar una segunda medalla que acompañe al oro de José Serpa.

En Magangué, el fútbol de salón continuará en el coliseo Farid Arana, en el que Bolívar chocará con Magdalena a las 7:00 p.m., mientras que en Arjona, en el coliseo Luis Yarzagaray, Bolívar jugará ante Santander en el fútbol sala, a las 8:00 p.m.

En el sóftbol femenino, las anfitrionas se enfrentarán a Sucre a las 6:00 p.m. en el Argemiro Bermúdez de Chiquinquirá.

La vela tendrá su representación en la regata, entre la 1:00 p.m. y las 3:00 p.m., mientras que en voleibol de coliseo Bolívar jugará con Cundinamarca a las 8:00 p.m., en el Northon Madrid.

El tenis de campo tendrá a Alejandra Gutiérrez y Mariana Jiménez en semifinales de dobles ante Daniela Carrillo y María Padilla, de Santander, a las 10:00 a.m. Las bolivarenses ya aseguraron medalla de bronce y buscarán seguir en lucha por el oro. Y en sencillo, Angie Yepes se enfrentará en cuartos a María Herazo, del Atlántico, a las 9:00 a.m.

Programación 19 de noviembre

Arquería

Lugar: Campo de tiro con arco Andrés Pila

Desde las 8:00 a.m.

Compiten por Bolívar:

Recurvo masculino: Andrés Pila, Daniel Pineda, Luis Ramos, Santiago Arcila

Compuesto masculino: Daniel Muñoz, José Ramos, Alejandro Zapata, y Juan Jiménez.

Compuesto femenino: Maya Marce, Sandra Velásquez y Maria Angélica Angulo.

Recurvo femenino: Paola Ramírez y Adriana Cortina

Baloncesto

Lugar Bernardo Caraballo

1:00 p.m Santander Vs Norte Santander

3:00 p.m Casanare Vs Bogotá

5:00 p.m Antioquia Vs Cundinamarca

7:00 p.m Bolívar Vs Valle

Balonmano

En reprogramación

Bolos (Entra en competencia)

Lugar: Centro Comercial San Felipe

8:00 a.m. Individual masculina

8:00 a.m. Parejas masculina

8:00 p.m. Finales individual masculina

8:00 p.m. Finales pareja masculina

Boxeo

Bádminton

Lugar: Coliseo Multifuncional en la Unidad Rocky Valdez

8:00 a.m. Dobles mixta

Béisbol

Estadio 11 de Noviembre Abel Leal

2:00 p.m. Córdoba vs Bogotá

5:00 p.m. Bolívar vs Atlántico

Estadio Rafael Naar de Turbaco

5:00 p.m. Antioquia vs Valle

Ciclismo de pista

Sin programación

Fútbol de salón

Lugar: Coliseo Farid Arana en Magangué

5:00 p.m. Nariño vs Boyacá

6:00 p.m. Córdoba vs Quindío

7:00 p.m. Magdalena Bolívar

8:00 p.m. Antioquia vs Bogotá

Fútbol sala

Lugar: Coliseo Luis Yarzagaray

2:00 p.m. Antioquia vs Cundinamarca

4:00 p.m. Valle vs Norte de Santander

6:00 p.m. Bogotá vs Caldas

8:00 p.m. Bolívar vs Santander

Gimnasia artística

Lugar: Coliseo de combate y gimnasia

3:00 p.m. General individual masculina

3:00 p.m. General individual femenina

Patinaje artístico

Lugar: Unidad Deportiva El Salitre en Bogotá

4:00 p.m Libre individual masculina

5:30 p.m. Libre individual femenina

7:00 p.m. Pareja de alto mixta

Polo acuático

Complejo acuático Jaime González

9:00 a.m. Santander vs Norte de Santander

10:00 a.m. Valle vs Tolima

11:00 a.m. Risaralda vs Antioquia

Squash

Lugar: Complejo de raquetas

Dobles masculina

8:00 a.m. Bogotá vs Cundinamarca

8:45 a.m. Santander vs Valle

Dobles femenina

9:45 a.m. Bogotá vs Cundinamarca

10:15 a.m. Santander vs Antioquia

Dobles mixta

11:00 a.m. Bogotá vs Santander

11:45 a.m. Antioquia vs Cundinamarca

Sóftbol

Lugar: Estadio Argemiro Bermúdez

2:00 p.m. Atlántico vs Valle

4:00 p.m. Antioquia vs Córdoba

6:00 p.m. Bolívar vs Sucre

Tenis de campo

Lugar: Complejo de Raquetas

Cuartos de final femenino sencillo:

9:00 a.m. y 10:00 a.m. Santander vs Bogotá, Bolívar (Angie Yepez) vs Atlántico (María Herazo), Risaralda vs Huila, Antioquia vs Valle.

Cuartos de final masculino sencillo:

9:00 a.m. y 10:00 a.m. Atlántico vs Valle, Bogotá vs Atlántico, Antioquia vs Bogotá, Risaralda vs Tolima.

Semifinales dobles femenino:

Santander vs Bolívar (Alejandra Gutiérrez y Mariana Jiménez), Atlántico vs Bogotá.

Semifinal dobles masculino:

Antioquia vs Bogotá, Valle vs Atlántico

Semifinal mixto:

Atlántico vs Risaralda, Valle vs Tolima.

Tiro deportivo

Lugar: polígono Fedetiro Nilo en Cundinamarca

9:00 a.m. Pistola de aire individual femenina

9:00 a.m. Rifle libre tendido individual masculina

9:00 a.m. Skeet individual masculina

9:00 a.m. Trap automático mixta

11:00 a.m. Pistola de aire individual masculina

Vela

Lugar: Club naval Castillo Grande

1:00 p.m. Regata 1: sunfish masculina y femenina

2:00 p.m. Regata 2: sunfish masculina y femenina

3:00 p.m. Regata 3: sunfish masculina y femenina

Voleibol de coliseo

Lugar: Coliseo Northon Madrid

2:00 p.m. Risaralda vs Bogotá

4:00 p.m. Huila vs Antioquia

6:00 p.m. Valle vs Tolima

8:00 p.m. Cundinamarca vs Bolívar