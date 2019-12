Las pesas, con 15 oros, le dieron a Bolívar mucha alegría

Cerro, inmenso

Mientras que Cerro se recuperaba del calambre por su mente pasaban muchas cosas. “Es una alegría tremenda, dedico este triunfo a Dios, mi familia, la Universidad de Cartagena, mis entrenadores, fisioterapeutas y a todas esas personas que me apoyaron para que saliera bien todo”.

Cerro levantó 175 en arranque y 207 en envión y con 382 en total se hizo a las tres preseas doradas. “Hice los 175 que siempre levantó en arranque, pero en envión solo alcancé 207 y yo levanto 213, pero no pude realizar el tercer intento porque me dio un calambre”.

“Ellos me ayudaron a mejorar mi técnica, siempre estuvieron pendientes de cada movimiento en mis entrenamientos, hoy (ayer) no podía fallar”.

Salió decidido por tres de oro y lo logró. “Siempre supe que tenía opciones de ser primero, pero también que había rivales con grandes condiciones, nunca me relajé”.

Rentería, feliz pero...

En más 109 kilogramos, Freddy Rentería levantó en envión 196 kilogramos y fue plata con un total de 366, que le dio oro. Antes, en arranque, Rentería hizo marca de 170 y fue oro.

“En el envión yo hice mi último movimiento bien, no sé porque me lo declararon nulo, pero bueno, igual me voy feliz”, comentó Rentería.

No fue algo que se dio al azar, es el trabajo de muchos años. “Se hizo una planificación de la competencia, se lograron dos oros y una plata, me voy contento por el esfuerzo que se hizo, alegre con el pueblo cartagenero, que nos acompañó durante las competencias”.

Rentería siente que cada uno de los integrantes de Bolívar se esforzó al máximo. “Felicito a todo el grupo, al cuerpo técnico y a la Liga. Se hizo un gran trabajo”.