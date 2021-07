“Es una plata que vale oro”, Mariana Pajón

La colombiana no logró de este modo repetir el oro que había conseguido en Río 2016 y en Londres 2012, y después de haber terminado también segunda en la serie clasificatoria disputada este mismo viernes en el Parque de Ariake.

Sin embargo, rescató el logro de la plata y se mostró feliz por subirse al podio luego de las dificultades que afrontó en su preparación.

“Estoy feliz. Es una plata que vale oro. Solo el estar acá vale oro. Yo no venía con buenas condiciones, coja, la preparación no fue muy buena. Es una pista más larga y tuvimos que hacer un plan b, plan c. No tenía mucha potencia por la falta de competencia”, dijo la antioqueña.

Las series de semifinales femeninas estuvieron marcadas por las caídas, y se corrieron sobre pistas aún mojadas después de las fuertes lluvias caídas esta mañana en la capital nipona.