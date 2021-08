“Me sentí ganador, no sé qué vieron los jueces”, Yuberjen Martínez

“No sé qué vieron los jueces en este combate. La verdad que fue un combate muy fuerte, pero de igual manera conecté los mejores golpes y ha sido injusto por parte de los jueces. Aparte de todo yo me sentí ganador, yo soy muy sincero en cuanto a mis combates y en realidad no sé qué están viendo los jueces”, declaró Yuberjen Martínez.

El colombiano lamentó este tipo de situaciones que hacen que un deportista pierda todo el tiempo y el sacrificio que dedicó a la preparación para llegar de la mejor manera a unas justas olímpicas.

“Me sentía ganador en los tres asaltos y no sé realmente qué están apreciando los jueces. Son muchos años de preparación, tú te preparas para ganar y que los jueces vean cosas que no son es bastante doloroso, pero de todas maneras no me siento perdedor en ningún momento”, sostuvo.

Martínez dijo que se va tranquilo porque dio todo lo que tenía en la pelea y avanzó que continuará preparándose y que pronto combinará el boxeo amateur con el profesional.

“Lo di todo, al igual que mi contrincante, lo dimos todo, no fue una pelea fácil, pero bueno, me sentí ganador en los tres asaltos... La idea es seguir, adaptarme a las nuevas categorías que se vienen. La idea es pelear tanto en amateur como profesional”.

Y también agradeció el apoyo que siempre ha recibido en el país. “Es algo que me llevo porque lo di todo, hoy no pudimos ganar, lamentablemente, pero igual agradecerle a toda la fanaticada, a toda la gente de Colombia que ha estado apoyándome con buena energía”, apuntó.