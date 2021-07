Novak Djokovic no da tregua en Tokio y pasa a las semifinales

Kei Nishikori se había entusiasmado con el nivel de su juego por sus buenos resultados recientes. Hasta que se encontró con Novak Djokovic.

El astro serbio no le dio la más mínima oportunidad a Nishikori al vapulear el jueves a la carta local por 6-2, 6-0 para avanzar a las semifinales del torneo de tenis de los Juegos Olímpicos.

Defendió de manera alucinante _ todo al fondo _ y yo hice lo que pude para darle pelea pero no pude”, dijo Nishikori. “Yo creía que estaba jugando bien, pero hoy me falló el saque y el fue muy agresivo en todo”.

La arrasadora actuación dejó a Djokovic en las rondas por las medallas _ y más importante _ más cerca de completar este segmento de su intento por un `Slam Dorado’.

Luego de sus consagraciones en el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon este año, Djokokic necesita añadir el título de los Juegos de Tokio y el trofeo del Abierto de Estados Unidos para convertirse en el primer hombre que consigue el ‘Slam Dorado’.

Djokovic, quien aún no ha cedido un set en el torneo, da la impresión de ir en alza partido tras partido, sin que nadie le haga cosquillas.

Los partidos no son más fáciles, pero mi nivel de tenis sigue creciendo y es algo que he hecho tantas veces en mi carrera”, dijo Djokovic. “Soy el tipo de jugador que a medida que avanza el torneo, mejor me siento en la pista y eso ha sido igual aquí”.