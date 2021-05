Julián Zapata, otra vez le da un bronce a Bolívar en skateboarding

Tiene 19 años y sigue representando de buena forma a Bolívar en el Campeonato Nacional de Skateboarding que volvió a tener como sede a Bogotá.

Julián Zapata, del registro de Bolívar, ganó bronce en este evento que hace parte del clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio y selectivo para los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021.

En la modalidad de street, Zapata realizó interesantes movimientos con su monopatín, elevando la tabla del suelo y haciendo trucos y piruetas que le valieron para el tercer puesto.

“Di lo mejor de mí, gané bronce, fue un buen resultado, pero quienes más suben en el ranking son los que ocuparon el primer lugar en este torneo y en el anterior, realizado hace un par de semanas, también en Bogotá”, dijo Zapata.

Julián afirma que se entrenó de la mejor manera en este evento.

“Siento que pude ganar la plata o el oro, hice mi máximo esfuerzo, eso me deja tranquilo. No gané por esas cosas de la vida, a lo mejor me faltó un poco para dar en mi segundo truco. Esto es así y estoy contento con la medalla de bronce, hay que seguir trabajando, vamos bien”, recalcó.

Hace un mes, Zapata también se colgó un metal de bronce en Bogotá, en el Campeonato Nacional Skateboarding.

“Siempre quise hacer maravillas con la patineta y lo he logrado, la idea es seguir así, siempre quiero más”, sostuvo Zapata.

Nació en Armenia (Quindío), pero compite por Bolívar y está muy agradecido con este departamento.

Para la práctica del skateboarding, Bolívar cuenta con dos clubes y 15 deportistas en Cartagena. Practican en el Parque Lineal de Crespo y en Chambacú.