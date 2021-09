Julio Teherán no va más con los Tigres de Detroit

No son buenas las noticias para el pitcher cartagenero Julio Teherán, quien ha brillado, tiempo atrás, con sus lanzamientos en el béisbol de las Grandes Ligas. “El Caballo de Olaya” padece de una lesión en el hombro, la misma que no le ha permitido regresar a su máximo nivel. El mánager de los Tigres de Detroit, AJ Hinch, dijo a periodistas que Teherán “no era él mismo” después de verlo en unas sesiones de lanzamiento. Al no estar en buenas condiciones, la organización de los Tigres no lo utilizará en lo que resta de esta temporada en el mejor béisbol del mundo. El derecho sufrió una distensión en el hombro mientras calentaba para su segunda apertura del 2021, a principios de abril. No se ha podido recuperar. Lea aquí: Harold Ramírez, clave en la victoria de los Indios sobre los Medias Rojas de Boston

Once años de carrera

Teherán debutó en Las Mayores en el año 2011 con los Bravos de Atlanta. Allí duró nueve años, en donde fue figura. En el 2020 llegó a los Angelinos de Los Ángeles, en donde le fue mal. Estuvo enfermo de COVID-19, lo que fue clave para su pésimo rendimiento. Este año llegó a los Tigres de Detroit, otra novena de la Liga Americana. Aquí no actuó mucho debido a su distensión en el hombro, lesión que lo podría colocar a las puertas del retiro. Es probable que necesite un procedimiento quirúrgico.