$!Julio Teherán y su nuevos retos con los Padres de San Diego en 2023

“Me quedé con mi manilla pintada con los colores de Colombia lista y con otras cosas que quería lucir en el Clásico. Amo mi país, ha sido duro para mí no poder estar, fue una decisión difícil, pero Padres de San Diego ha creído en mí, me ha dado una oportunidad y estoy concentrado en darlo todo con Padres, en donde he venido mostrando cosas importantes en lo que va de los entrenamientos”, dijo Julio, quien aprovechó para decir: “Veo a Colombia bien, dura, ojalá le vaya bien, ahí estaré en las gradas gritando, me quedaré sin voz creo, pero apoyaré ciento por ciento a mi país y si tengo información de los peloteros rivales la estaré compartiendo con mis compañeros”.

"Me siento pleno, sorprendido con mi rendimiento, anteriormente en el bullpen lanzaba 83 millas. Estoy firme compa", me respondió Teherán, quien amablemente recibió a El Universal para hacer una transmisión en vivo y contarle a nuestros seguidores cómo va su carrera, a qué le apunta y, por su puesto, todo lo relacionado con Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol, en donde desafortunadamente no podrá estar por compromisos profesionales con los Padres de San Diego.

Le duele el corazón por no estar con la selección Colombia en el Clásico, pero por otro lado Julio se siente feliz, se le nota en su rostro, sabe que Dios le ha dado la bendición de recuperarse plenamente de una fuerte lesión. “Estoy en salud y eso me llena de fortaleza, me siento entero, bien entero y motivado”.

¿Se siente un Julio renovado en el montículo?

- Estoy contento de como me está respondiendo el brazo, el año pasado tuve una prueba difícil, pero confiaba en que podía volver a jugar en Grandes Ligas, trabajé más duro y mi pitcheo mejoró muchísimo.

¿Cómo será su disputa con los otros lanzadores de Padres de San Diego por el cupo en la rotación de abridor?

- Mi mente está abierta para cualquier rol que me toque, si me toca ser relevista no tengo problema, pero ahora mismo ellos me tienen en plan de abridor, eso me da una señal que podría ser un quinto o sexto abridor del equipo.

¿Qué tanto ha cambiado el repertorio de lanzamientos de Julio en el último año?

- El sinker antes lo tiraba, pero no tenía tanto movimiento como ahora, pienso que esto me está favoreciendo, porque ahora tengo más velocidad en ese pitcheo. Aquí con los Padres me enseñaron un nuevo slider, tengo mi mente abierta para seguir aprendiendo, la vida es de aprendizaje.

¿Qué es lo que más te ha gustado hasta el momento en la organización de los Padres de San Diego?

- El respeto con el que me tratan, me tienen en cuenta en el momento de hacer todos los planes de preparación, me gusta mucho como entrenan a los peloteros, hay mucha tecnología en el béisbol de hoy y los Padres le sacan provecho a eso.

¿Hay nuevas reglas este año en la MLB, qué piensas al respecto?

- El juego ahora será más rápido y los lanzamientos hay que hacerlos más rápidos, hemos trabajado con base a eso, ahora habrá más agotamiento físico en los lanzadores, pero estamos preparándonos para estar listos y rendir.

Hablemos de Colombia en el Clásico Mundial....

- Tenemos un equipo fuerte, que compite, que sale a darlo todo, ya lo demostramos en el Clásico pasado cuando nos convertimos en la sorpresa, así será ahora, iremos de tú a tú con ellos. Se que los muchachos darán todo, hay mucho talento en nuestro equipo, hambre de gloria.