Junior buscará avanzar hoy a tercera fase de la Copa Libertadores

Tras haber ganado el partido de ida, Junior tratará de ratificar su paso a la tercera fase de la Copa Conmebol Libertadores 2021, en el cotejo de vuelta que se disputará este miércoles en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, programado para las 7:30 de la noche.

El 2-1 de visitante le da grandes posibilidades a los dirigidos por el técnico Luis Amaranto Perea, quien contará con casi todo el grupo completo para este cotejo con el solo empate lo anclará en la siguiente fase del torneo de clubes de los países suramericanos afiliados a la Conmebol.

Aunque no viajó para el partido anterior en Caracas, el entrenador no contará con Fabián Sambueza, mientras que sí podrá utilizar a Teófilo Gutiérrez, quien no estuvo el miércoles anterior por inconvenientes de salud.

El elenco rojiblanco buscará asegurarse para la siguiente fase de la Conmebol Libertadores para meterse de lleno en el torneo local, donde, tras la derrota del domingo ante Atlético

Nacional, tratará de recuperar terreno para meterse entre los ocho primeros, puestos donde está por fuera en estos momentos.

El equipo el lunes por la noche se entrenó en el estadio Romelio Martínez, tras su retorno en las horas de la mañana de la ciudad de Medellín. En ‘El coloso de la 72’, luego de una charla del técnico con los jugadores, se hicieron algunos movimientos ligeros, y este martes volvió a la sede deportiva Adelita de Char, donde preparó la estrategia que utilizará ante el Caracas venezolano.

Para este compromiso, la única novedad sería la presencia de Teófilo Gutiérrez desde el pitazo inicial, el resto de la plantilla sería la misma que saltó en el gramado del estadio Universitario de la capital venezolana.

En consecuencia, la posible formación de Junior para este compromiso sería la siguiente: Sebastián Viera: Fabián Viáfara, Willer Ditta, Germán Mera, Gabriel Fuentes; Fabián Ángel, Didier Moreno, Luis ‘Cariaco’ González, Freddy Hinestroza; Teófilo Gutiérrez y Miguel Ángel Borja.