Junior logró importante triunfo sobre Santa Fe

Junior obtuvo un importante triunfo este domingo frente al Independiente Santa Fe, al que derrotó un gol por cero en partido por la sexta fecha de la Liga Águila II, disputado en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla.

La única anotación del encuentro fue conseguida por Teófilo Gutiérrez.

En los primeros 19 minutos no se presentaron jugadas de peligro en ambos arcos. La pelota la mantuvo Junior, pero no tuvo aproximaciones, salvo una jugada colectiva, en la que intervinieron Teófilo Gutiérrez, quien metió el pase dentro del área, para Freddy Hinestroza, que intentó rematar, pero el portero Leandro Castellanos le achicó y no pudo rematar con claridad. Tuvo otra a los 25. Esta vez fue Hinestroza el que colocó el pase a Teófilo, pero este disparó desviado del arco.

En los minutos sucesivos fue el equipo Santa Fe el que generó las llegadas claras para abrir el marcador. La primera a los 29 minutos, cuando Víctor Cantillo pierde una pelota en el medio campo, le quedó a Jefferson Duque, quien disparó al arco, pero el portero Sebastián Viera le atajó.

Cinco minutos más tarde el mismo duque tuvo otra llegada y nuevamente Viera, estuvo atento para evitar la caída de su arco. Y la tercera la tuvo a los 41 minutos cuando John Velásquez, dejó a varios en el camino, remató a ras de grama y cuando la pelota iba camino a la red apareció el guante de Viera para desviarlo, pero el balón le quedó a Duque, quien remató y nuevamente el guardameta de Junior apareció para evitar el gol de Santa Fe.

Cuando ya terminaba el primer tiempo Junior se quedó con diez jugadores, por la expulsión de Gabriel Fuentes, por agresión a un contrario.

Para el segundo tiempo, en Santa Fe ingresó Guillermo Murillo por Faider Burbano, para aprovechar el hombre demás y atacar a Junior por el costado izquierdo, donde se había ubicado a Freddy Hinestroza. Y aprovechó ese costado llegando de manera seguida, pero faltó puntería para meter la pelota en el arco custodiado por Viera.

Cuando mejor jugaba Santa Fe, apareció el gol de Junior. Se presentó en una jugada colectiva que se inició por el costado derecho con Edwuin Cetré, quien puso un pase a Teófilo Gutiérrez. Este le cedió el balón a Víctor Cantillo quien sacó un disparo que el portero Castellanos desvió. El esférico chocó en dos defensas y le quedó Teófilo Gutiérrez, quien nada más tuvo que tocarlo para meterlo en el arco y poner a ganar a Junior 1-0.

Santa Fe hizo dos cambios procurando llegar al empate. Ingresaron Roger Torres por John Velásquezy Federico Anselmo por Juan Roa, con quienes se llegó cerca del arco de Viera. Como el remate que hizo Dixon Rentería llegado desde atrás que el portero de Junior tuvo que controlar en dos tiempos.

Después del gol Junior trató de darle control al partido, tomó precauciones en el fondo y trataba de contragolpear, pero las pocas veces que lo hizo no tuvo la contundencia ni la claridad para aumentar el marcador.

Con el triunfo Junior llegó a 9 puntos y se puso a tiro de cañón para meterse entre los ocho primeros del torneo. Santa Fe con la derrota se ubica en los puestos de retaguardia de la Liga Águila II.

SÍNTESIS PARTIDO JUNIOR FC VS SANTE FE

La siguiente es la síntesis del juego que por la cuarta fecha de la Liga Águila II, disputaron en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla los equipos de Junior e Independiente Santa Fe.

JUNIOR 1– SANTA FE 0

Estadio: Roberto Meléndez.

Árbitro: Mario Herrera (Meta).

Asistentes arbitrales: Cristian De La Cruz (Nariño) y José Piedrahita (Antioquia).

Asistencia: 16.508 (pagando boleta: 3.026) (aficionados con la promoción: 4.390) (abonados que ingresaron: 6.098).

Taquilla: $76’680.000

Formaciones:

JUNIOR: Sebastián Viera; Jesús David Murillo, Wíller Ditta, Rafael Pérez, Gabriel Funtes; Luis Narváez, Víctor Cantillo, Fredy Hinestroza, James Sánchez; Edwuin Cetré y Teófilo Gutiérrez.

Cambios: Germán Mera por James Sánchez (63’), Yohandry Orozco por Edwuin Cetré) (87’).

Técnico: Julio Comesaña.

Goles: 1-0: Teófilo Gutiérrez (60’).

Amarillas: Pérez, Cantillo

Expulsado: Fuentes.

SANTA FE: Leandro Castellanos; Carlos Arboleda, Fainer Torijano, Dixon Rentería, Federico Arbeláez; Faider Burbano, Daniel Giraldo, John Velásquez, Juan Roa; Maicol Balanta y Jefferson Duque.

Cambios: Guillermo Murillo por Faider Burbano(46’), Roger Torres por John Velásquez(65’) y Federico Anselmo por Juan Roa (76’).

Técnico: Harold Rivera.

Goles: 0.

Amarillas: Murillo, Roa

Expulsado: no hubo.