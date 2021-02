Junior perdió el invicto ante La Equidad

El cuadro La Equidad le quitó ayer el invicto al Junior de Barranquilla al derrotarlo 1-0, en partido de la 4ª fecha de la Liga BetPlay, en partido disputado en Zipaquirá.

El solitario y tempranero gol de Pablo Sabbag, de penalti a los 3 minutos de juego, fue suficiente para terminar con el invicto de Junior.

No se demoró mucho el juego para tener emociones, y para verse el primer y definitivo error arbitral. Diego Escalante pitó penal para Equidad sin ser así, pero no había VAR y la decisión fue aprovechada por Sabbag, quien remató fuerte y al medio para engañar a Sebastián Viera y poner el 1-0 definitivo. En otros resultados de ayer, Pereira y Tolima empataron 0-0, mientras Águilas Doradas le ganó 2-1 a Alianza Petrolera. América y Bucaramanga no se hicieron daño (0-0). Hoy juegan Santa Fe vs. Patriotas (2 p. m.) y Medellín vs. Millonarios (8 p. m.).