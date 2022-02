Junior visita al Once Caldas y tiene la tarea de sumar a domicilio

Junior no ha conseguido en esta temporada de la Liga BetPlay ni un solo punto de visitante. Esa tarea está pendiente para los dirigidos por el técnico argentino Juan Cruz Real.

Los tiburones visitan este domingo al Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales a las 6:10 p. m. con arbitraje de Wilmar Roldán.

Yesus Cabrera, quien ha sido titular en cuatro de los cinco partidos jugados por los rojiblancos, se muestra muy positivo de que esta vez su nuevo equipo pueda sacar un buen resultado de visita.

“Tenemos esa asignatura pendiente, que es ir a hacer puntos de visita. Primero lo primero, que es Once Caldas y vamos a hacer el partido para buscar los puntos”, indicó Cabrera.

Junior suma nueve puntos en la tabla y está en la sexta posición. El líder es el Deportes Tolima con 12 unidades.

La jornada de la sexta fecha se completa con los partidos: Cortuluá vs. Patriotas (2 p. m.); La Equidad vs. Medellín y Águilas Doradas vs. América de Cali (8.50 p. m.). Mañana: Santa Fe-Pereira (4 p. m.); Cali-Millonarios (6:05 p. m.); Jaguares-Tolima (8:10 p. m.).