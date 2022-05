Juventud Heroica abre el Round Robin con victoria sobre All Star

Con pizarra de 6 carreras por 5, el equipo Juventud Heroica de la ciudad de Cartagena, ganó el primer juego del Round Robin en la Liga Especial de Sóftbol Femenino. La nueva fase de la competencia inició la tarde de este jueves.

La pitcher ganadora de este compromiso fue Ana González, mientras que la derrota se la adjudicó la serpentinera Libis Hurtado. La jugadora destacada del partido fue Solibeth Núñez.

Y en el segundo choque de la fase que define las novenas finalistas, Mariscales O.R. venció Águilas Pumas, 3 rayitas por 2.

La nueva fase del torneo avalado por el Ministerio del Deporte y la Federación Colombiana de Sóftbol, con el respaldo de la Liga de Sucre, continuará este viernes 20 de mayo con los siguientes juegos:

- 9:00 de la mañana, Mariscales O.R Vs. All Star.

- 11:00 de la mañana, Juventud Heroica Vs. Águilas Pumas.

- 5:00 de la tarde, Águilas Pumas Vs. All Star.

- 7:00 de la noche, Mariscales O.R. Vs. Juventud Heroica.

Todos los juegos tienen escenario en el Estadio Eduardo Porras Arrázola.

La fase final de la Liga Especial de Sóftbol Femenino se realizará durante los días sábado y domingo, así:

Sábado 21 de mayo, a las 4:00 de la tarde, primer puesto Vs. segundo puesto y desde las 6:00 de la tarde, segundo puesto Vs. primer puesto. Y el domingo 22 de mayo, primer puesto Vs. segundo puesto, desde las 2:00 de la tarde. El equipo que gane 2 juegos de 3 será el campeón.