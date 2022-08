Juventus no pudo con la Roma de Paulo Dybala

La ‘Loba’ no fue la de los anteriores encuentros, apagada por una más que solvente ‘Juve’. Sin ideas, con un ritmo bajo de circulación, sin la profundidad habitual de sus carrileros y con un desaparecido Dybala.

Primer minuto y primer gol. Allegri sonreía, Mou no pudo ocultar su cara de enfado al ver cómo el partido se le ponía muy cuesta arriba. Y pudo ser peor, pero el VAR anuló el segundo al borde de la media hora de partido, esta vez a cargo de Locatelli, por mano del autor del primer tanto al inicio de la jugada.

No se habían terminado de sentar todos los aficionados ‘bianconeri’ cuando su estrella, el centro del proyecto que dejó de lado a Dybala, ya había abierto la lata. Un misil de falta desde la frontal del área que tocó en el larguero antes de entrar desencadenó la locura en el Juventus Stadium, que tembló mientras se coreaba el nombre del serbio.

Era el primer enfrentamiento de nivel de ambos en el calendario desde el comienzo de la presente campaña. La ‘Juve’ llegaba con muchísimas más dudas que certezas, mientras que el Roma lo hacía con el único déficit del gol. Pero el fútbol no hace caso al pasado y fue la ‘Vecchia Signora’ la que dominó el encuentro.

No funcionó. El balón y el peligro continuó estando en peligro de una ‘Juve’ que esta vez dejó muy buenas sensaciones en detrimento de un Roma gris, muy alejado de la versión que había ofrecido en las dos primeras jornadas.

Pero el talento del conjunto romano no necesita más que un chispazo para hacer peligro. Y el autor de ese chispazo fue la ‘Joya’ en su reencuentro con su ex. El argentino se inventó una asistencia en forma de tijera sobre la testa de un Abraham que aparece siempre donde tiene que hacerlo para marcar. La ‘Juve’ no mató un partido que tenía dominado y lo pagó caro. Igualada la contienda comenzó un nuevo partido en Turín.

Finalizó con empate uno de los clásicos italianos. Las miradas estaban puestas en el regreso de Dybala, que apareció de la manera menos ortodoxa para rescatar un punto y silenciar la que un día fue su casa.