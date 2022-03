Karate do de Bolívar quiere figurar en torneo en Zipaquirá

Se sigue moviendo el deporte en Bolívar, nuestros exponentes se abren paso en los diferentes deportes con el propósito de dejar bien en alto los colores del departamento.

La selección Bolívar de Karate do, que ha dado pasos firmes y seguros en su desarrollo en los últimos años, viajó a Zipaquirá (Cundinamarca), con 24 deportistas que buscarán brillar en el I Campeonato Federado de Karate do, que irá desde hoy hasta el 6 de marzo. Lea aquí: Karate do de Bolívar tuvo un 2021 con buenos resultados

La Liga de Karate de Bolívar le apunta a conseguir por lo menos 12 medallas en este campeonato. Nuestra delegación, que viajó gracias al apoyo de la Gobernación de Bolívar e Iderbol, participará en las categorías Infantil, Juvenil, Sub 21, Cadetes y Mayores, en las modalidades de Kumite y Kata.

John Jaramillo, presidente de la Liga de Karate do, afirmó que la delegación viaja con todas las comodidades. “Estamos agradecidos con el Gobernador de Bolívar, Vicente Blel, con Pedro Alí, gerente de Iderbol, por el apoyo recibido. Nunca había recibido un respaldo de esta manera, hoy nos garantizan nuestro viaje, un buen alojamiento y uniformes de calidad, de esta manera nuestros deportistas tienen una mejor concentración y buscaremos ganar 12 medallas para el departamento”, comentó el dirigente.

Pedro Alí, gerente de Iderbol, dijo que: “Ya empezamos la recta final, hacia la preparación de los que serán los Juegos Nacionales 2023, arrancamos este año bien planificado, ya hemos obtenido unos buenos resultados con surf, tenis, tiro con arco y hoy estamos acompañando a los muchachos de karate, esperamos que tengan un buen resultado. Hoy nuestros deportistas, gracias a Vicente Blel, gobernador de Bolívar, deben estar tranquilos, porque tienen sus 10 meses de contratos garantizados para que ellos se dediquen a su preparación de la mejor manera”.