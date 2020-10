Karatecas bolivarenses muestran su talento en torneo Internacional de Kata

Tres karatecas de Bolívar participaron en representación de país esta semana en el II Campeonato Internacional de Kata Interestilos con el concurso de 300 atletas de más de 26 países del continente americano.

Los bolivarenses José Ignacio Salom y Andrés Felipe Amador fueron los más destacados, el primero en la categoría máster (+60 años) y el segundo en mayores, logrando Salom el 2° lugar y Amador 5° lugar en sus respectivas rondas finales.

“Después de más de 6 meses sin competir y entrenando sólo en casa, pasé a la ronda final en una competencia internacional, logrando el quinto lugar a un solo punto de la mayor puntuación de los jueces para la medalla de oro que fue para un atleta del país anfitrión, logramos superar a casi 20 atletas de la modalidad de Kata individual, modalidad que me inspira, aunque no es mi especialidad”, dijo Andrés Felipe Amador, actual campeón nacional de la modalidad de combate o Kumite (60 kgs Sub 21) y medallista de los pasados Juegos Nacionales en la modalidad de kata por equipos.

Por su parte, José Salom, actual directivo de la Federación Colombiana de Karate, manifestó estar complacido por su participación y la de los demás colombianos donde se destacaron de manera especial los deportistas de Bolívar.

Los torneos virtuales como este han sido una salida provisional ante la crisis generada por la pandemia y una oportunidad para mostrar que los deportistas locales están preparados para competir a nivel nacional e internacionalmente y que lo se necesita es tener suficiente apoyo para realizar más y mejores fogueos.

La tercera bolivarense en competencia fue la también medallista de Kata equipo en los pasados Juegos Nacionales, Natalia Marrugo, quien en este evento ocupó el 6° lugar en la categoría mayores 21-29 años femenino.

Países con mayor número de atletas en competencia en este torneo como Cuba, Perú, México, Ecuador, Estados Unidos y Venezuela entre otros, se llevaron los primeros lugares en el medallero por equipos.