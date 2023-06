Karim Benzema: “Estoy orgulloso de mi carrera deportiva”

Karim Benzema, delantero francés del Real Madrid, fue galardonado este jueves con el premio Marca Leyenda que reconoce una trayectoria de éxitos, en una gala en la que intentó silenciar los rumores sobre su salida del club blanco y se mostró “orgulloso” de su carrera. Le puede interesar: Confirmado: Messi no seguirá en el PSG

"Siempre fue un sueño venir al mejor club del mundo, el mejor de la historia. Si vemos los jugadores que han jugado en el Real Madrid, son los mejores. Ganar tantos trofeos no lo imaginaba, pero sí jugar un día en el Bernabéu", reconoció Benzema, el jugador con más títulos conquistados con el equipo blanco, en la gala celebrada en el Real Casino de Madrid.

“Estoy orgulloso de mi carrera. Recuerdo cuando firmé por el Real Madrid, era un niño con 21 años, pensaba solo en disfrutar e intentar ganar trofeos. Al final he ganado muchos”, añadió.

A sus 35 años es una de las grandes leyendas madridistas tras la conquista de 25 títulos, el quinto futbolista que más partidos disputó con el Real Madrid (647) y el segundo máximo goleador de la historia del club blanco con 353 dianas. Desde sus primeros pasos, el total de partidos disputados como profesional por Karim son 892, ha marcado 456 goles y repartido 212 asistencias.