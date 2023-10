Alba Nubia Ortiz, la autoridad de ciclismo se viste de mujer

El ciclismo por lo general es un mundo de hombres. Y en ese ambiente, un tanto machista, una mujer antioqueña, con tesón y temperamento, viene escribiendo su propia historia, demostrando que ellas también tienen la capacidad intelectual de cumplir a cabalidad y con profesionalismo el difícil oficio del juzgamiento en el deporte de las bielas.

La juez Alba Nubia Ortiz suma 12 Clásicos RCN, un sinnúmero de Vueltas a Colombia, Vueltas a la Juventud, Vueltas al Porvenir, Vueltas a la Costa, Mundiales de Pista, Nacionales de Ruta, Caracoles de Pista, entre otros eventos ciclísticos.

“Mi pasión por el ciclismo nace con mi exmarido, quien era juez y organizaba eventos de ciclismo en Antioquia. En 1995 realicé el curso para comisario nacional y fui la primera de la clase. Desde ese mismo año comencé a participar en el Clásico RCN”, expresó Alba Nubia Ortiz. Lea aquí: Entrevista: así fue que Edwin Cardona superó la depresión

Comenta que comenzó en esto del juzgamiento cuando tenía apenas 18 años por allá en 1983. “Empecé a realizar los cursos desde muy joven y ahí fue cuando me comenzó a gustar esto”, explicó.

Ortiz, quien es la única mujer comisaria en el denominado ‘Duelo de Titanes’, es muy admirada por sus compañeros, quienes la ven como una más y respetan su trayectoria como comisaria de ciclismo.

“Cuando yo comencé en esto del juzgamiento en la Liga de Antioquia no habían muchas mujeres comisarias esto porque el machismo estaba muy arraigado. Ahora somos muchas mujeres. Yo no pude alcanzar a ser comisaria internacional y eso es mi mayor frustración. No le hecho tanto la culpa al machismo, pero creo que necesité de más apoyo para poder ser juez internacional”, indicó.

En ese curso de 1995 estuvieron seis jueces de la Costa, según indicó el cartagenero Alexis Herrera, también comisario en este Clásico RCN. Lea aquí: Clásico RCN: Diego Pescador fue la ‘estrella’ de la octava etapa

Alba Nubia es casada, tiene tres hijos, cinco nietos y un biznieto.

A parte de ser comisaria nacional, desde hace tres años se convirtió en empresaria al darle vida a un emprendimiento en la venta de uniformes deportivos en el municipio de Itaguí donde vive.

Dice que le va bien con este emprendimiento y que le pone unos cinco años más para dejar su oficio como comisaria y dedicarse lleno a su negocio.

Su única frustración como colegiada es no haber llegado a convertirse en comisaria internacional y estar en un evento fuera del país.

Y atribuye a esto a la falta de una oportunidad, pues se siente con capacidades para haber conseguido este ascenso en su carrera profesional.