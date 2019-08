La decisión de Aerocivil que pone en riesgo entrega de cancha en El Carmen

El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, denunció que la visita programada para la tarde de este jueves 22 de agosto a El Carmen de Bolívar para evaluar los escenarios deportivos de los Juegos Nacionales y entregar una cancha sintética junto al ministro del Deporte Ernesto Lucena está en riesgo porque la Aerocivil negó la autorización de la avioneta en la que se dirigirían al lugar.

El mandatario bolivarense sostuvo que en diferentes ocasiones se han desplazado vía aérea a la pista ubicada en los Montes de María, por lo que no entiende la negativa para el viaje de este jueves.

“Hay cosas de la Administración pública que no se pueden entender, hemos construido y estamos por entregar un aeropuerto montemariano para el servicio de la comunidad, de las labores de gobierno. Y resulta que la visita del ministro del Deporte, Ernesto Lucena a El Carmen de Bolívar a visitar obras y a entregar una importante cancha sintética, se pone en peligro por la tozudez y la posición del director de la Aerocivil de no autorizar la llegada de la avioneta. Ya hemos ido más de 6 veces a esa pista. Seguro está cumpliendo alguna meta o logro del mes y le impide a la comunidad, le impide a un ministro y a un gobernador cumplir con sus labores”, denunció Turbay.

“Si construimos esa infraestructura aérea es para que en un departamento tan extenso como el nuestro nos pueda servir para estar más cerca de la gente. Son decisiones de los funcionarios que a veces no alcanzamos a entender, pero bueno haremos lo necesario para estar con toda la comunidad en la tarde y poder entregar y hacer la visita que se requiere. Pero no hay derecho, no hay ningún tipo de consideración para que entre el mismo Estado se limite la posibilidad de hacer presencia en el territorio y dar buenas noticias”, añadió.

Dumek Turbay explicó que la negativa obliga a modificar la agenda de la mañana, en la que tenían contemplado visitar y evaluar el avance en las obras de los escenarios deportivos en Cartagena que son remodelados para los Juegos Nacionales y Paranacionales.

El gobernador sostuvo que intentarán llegar a tiempo por vía terrestre, aunque la movilidad no es la mejor por los arreglos que se realizan en la carretera que comunica con los Montes de María.

A la inauguración de la cancha, en el barrio Minuto de Dios de El Carmen de Bolívar, están invitados también ex figuras de la Selección Colombia como Carlos ‘Pibe’ Valderrama y Faryd Mondragón.