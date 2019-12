La Diprobéisbol desafilia a Tigres de Cartagena

La División Profesional de Béisbol Colombiano, en su Resolución No. 006 del 7 de Diciembre de 2019, resolvió desafiliar al Club Tigres de Cartagena al no encontrar causa justa en su argumento solicitado por su no presentación a los partidos en las fechas del 5 y 6 de diciembre del presente año.

La Resolución fue firmada por Eduardo Arévalo, Carlos Mendoza y Luis Fernando Argel, miembros de la comisión de disciplina de la Diprobéisbol.

Contra la presente resolución procede el recurso de apelación, los cuales se deberán presentar dentro de los tres días siguientes a su comunicación. En consecuencia, los Tigres no podrán jugar más en la presente temporada de la Liga Colombiana de Béisbol.

La Diprobéisbol en un comunicado de prensa indicó que los peloteros extranjeros de Tigres podrán firmar con cualquiera de los equipos que están participando e la Liga. Los clubes podrán contratar solo dos sin exceder el cupo de 10 jugadores.

También los clubes podrán contratar jugadores criollos sin pasar el número de tres.