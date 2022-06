La drástica decisión que tomó Luis Advíncula por la eliminación de Perú

Mucha tristeza en Perú luego de la no clasificación al campeonato del mundo de Catar 2022. El equipo ‘Inca’ perdió en la tanda de penaltis frente a Australia en el repechaje disputado en territorio de Catar. Le puede interesar: Australia clasificó al Mundial

Me parte el alma Luis Advíncula. Salgan de Twitter 🇵🇪💔. pic.twitter.com/g4IJWfje56

"Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé y a todo Perú, soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy asta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros muchas gracias por todo y perdón por tan poco", expresó el futbolista de Boca Juniors a través de Instagram.