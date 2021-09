La Equidad, América y Pereira clasificaron a cuartos de final de la Copa Betplay

El final de la jornada de este miércoles cerró con la clasificación del Deportivo Pereira sobre Junior, luego de la victoria 2-0 en el estadio Hernán Ramírez Villegas. El cuadro matecaña había perdido en Barranquilla 4-3, y logró remontar en su casa para quedarse con el cupo.

Este jueves se conocerán los otros cinco clasificados a la siguiente fase del torneo que reúne a los equipos de la A y la B, con los juegos entre Bucaramanga vs. Santa Fe, Águilas Doradas vs. Tolima, Patriotas vs. Nacional, Alianza Petrolera vs. Pasto y Medellín vs. Cali.