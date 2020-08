La familia, pieza clave en el desarrollo del béisbol local

Josefina, ahí

Los gritos de Marlin

En las polvorientas calles del barrio Olaya Herrera, Julio Teherán Pinto le hizo el zig zag a los malos caminos desde muy niño. Y en eso tuvo que ver mucho el apoyo y enseñanzas de sus viejos (Marlin y Julio).

“Recuerdo cuando jugaba en el barrio a pie descalzos, con una manilla de cartón. Mi mamá se la pasaba atrás de mí para que no saliera porque quería protegerme, que no me pasara nada malo porque había muchas peleas callejeras y los niños se tiraban piedra, era peligroso. Ella siempre estuvo ahí al pie porque en el barrio se veían muchas cosas y le tocó duró”, dijo en una entrevista Teherán, hoy lanzador de los Angelinos de Los Ángeles.

Y hubo algo en su niñez que marcó a Julio de por vida: los gritos de apoyo de su madre desde las graderías de los estadios en Cartagena. “Aunque yo estuviera jugando bien ella seguía gritando 'Vamos Julio, tú puedes, no he visto nada todavía”.

Con 29 años y nueve temporadas en las Grandes Ligas, Julio aún recibe y acata los consejos de sus padres.