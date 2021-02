“La llegada de La Stella no me pone presión”: Dónovan Solano

Pese a que ganó el ‘Bate de Plata’ y fue el mejor bateador de los Gigantes de San Francisco en la temporada anterior, a Dónovan Solano le trajeron competencia para su posición de infielder.

Se trata de Tommy La Stella, quien el año pasado jugó con los Angelinos y los Atléticos. Stella puede jugar segunda y tercera base y se caracteriza por ser un buen fildeador y es muy difícil de ponchar.

“No me pone presión”, indicó el barranquillero Solano . “Siento que es un jugador que va a ayudar al equipo como todos los que estamos aquí. Ayudar a una misma causa, que es ir a la postemporada y ser campeón”.

Solano agregó que espera mantener el mismo nivel ofensivo del año pasado, aunque quiere tener más poder en el 2021. Otro enfoque será solidificar su defensa, tras cometer 11 errores en 52 juegos.

Sobre su arbitraje perdido con San Francisco, Solano opinó que “es parte del negocio. Siento que ellos pelearon por una cosa, nosotros peleamos por otra. Se hace un poco interesante. Pero al final, sabemos que todo fue para bien y esperemos que todo siga así. Pienso que no influye nada”.

Solano terminó con un average de .326 y un OPS de .828 en una acortada temporada producto de la pandemia. Con esos números se llevó el Bate de Plata de la Liga Nacional para un segunda base y se convirtió en el primer ‘gigante’ en llevarse este premio desde Buster Posey en el 2017.

“Me sorprendió, porque siento que fue tanta la bendición que Dios me dio el año pasado que no alcancé imaginar que podía ganarlo”, confesó Solano. “Viendo los números de Canó, pensé que estaba difícil que me lo dieran a mí, pero gracias a Dios pude ganarlo. Y sí, un poco sorprendido por ese gran logro”. Durante casi toda a temporada 2020 Solano estuvo peleando por el título de bateo.

Quintana, a escena

El zurdo de oro de Colombia, el arjonero José Quintana subirá a la lomita de los sustos este domingo 28 de febrero a las 3:05 p. m. en Scottsdale (Arizona) enfrentando a Gigantes de San Francisco, que cuentan en sus filas con el colombiano Donovan Solano.

Quintana probará suerte este año con los Angelinos, donde estuvo el año pasado Julio Teherán.

Los juegos de exhibición comienzan este domingo.

1:05 p.m. Bravos vs. Rays; Boston vs. Mellizos; Marins vs. Astros; Filis vs. Tigres; Piratas vs. Orioles; Azulejos vs. Yanquis; Nacionales vs. Cardenales.

3:15 p. m. Angeinos vs. Gigantes; Rojos vs. Indios; Dodgers vs. Atléticos; Cerveceros vs.Medias Blancas; Texas vs. Reales.

3:10 p. m. Arizona vs. Rockies; Padres vs. Marineros.