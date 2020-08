La mágica noche de Gio Urshela: “estoy súper contento con el grand slam”

Ver jugar a Gio Urshela es deleitar la retina con un pelotero de extraordinarias condiciones defensivas y ofensivas. Con Gio vas a la fija con el guantey el bate y eso son palabras mayores en las Grandes Ligas.

Cada vez que sale a jugar el cartagenero es magia pura, ya sea en la tercera base de los Mulos del Bronx o en el plato cuando se para a la ofensiva.

Los Yanquis necesitan de Gio y él responde a las expectativas una y otra vez con una facilidad única. Anoche, Urshela fue la gran figura en el triunfo 5-2 de Yanquis ante Medias Rojas.

Cuando Gio está en el plato el lanzador no se puede equivocar porque si lo hace el cartagenero lo castiga. Y eso fue lo que le pasó a Zack Godley, quien no pudo esconderle la bola a Urshela y este se la sacó del parque con las bases llenas en la segunda entrada y en el primer turno al bate.

“Me siento súper contento con el grand slam, fue el primero de mi carrera, no estaba tratando de hacer mucho, solo quería traer una carrera por lo menos con un fly de sacrificio y salió el batazo, al principio no pensé que se iría de jonrón, pero se fue y eso me puso muy feliz”, dijo Urshela.