La Ministra María Isabel Urrutia debe fomentar más el deporte: Pambelé

En el acto, que fue muy concurrido, se concretaron las diez peleas, tres por los títulos nacional y Fedelatin; además de seis combates aficionados.

Las tres peleas de título serán: José Muñoz ante Andrés Pérez (ligero, nacional), Leonardo Carrillo ante Edwin ‘La Roca’ Barrios (título supergallo Fedelatin) y Olga ‘La Cobra’ Julio ante Yoselín Fernández (título Fedelatiin, supermosca).

‘La Roca’ Barrios, de 21 años, vive en el barrio Líbano. Está invicto en el profesionalismo con 9 peleas, 7 por la vía rápida.

“Voy a darlo todo por Colombia. Yo primero practiqué fútbol y no me gustó. El boxeo lo llevo adentro. He visto videos de Carrillo, no me asusta”. precisó Barrios, quien asegura que Ricardo ‘Mochuelo’ Torres fue su inspiración en el boxeo.

CONVERSATORIO

El viernes 28 de octubre, a las 10 a. m., en la Universidad de Cartagena, se realizará un homenaje a Pambelé, un conversatorio con el periodista Fredy Jinete Daza como moderador; Eugenio Baena Calvo, Estewil Quezada y el profesor Orlando Pineda serán los conferencistas.

El evento es organizado por el dirigente y concejal Rafael Meza.