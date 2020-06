La pandemia de los escenarios deportivos en Cartagena

“Hay muchos aspectos del sector del deporte, la recreación, la actividad y educación física (DRAEF), que pasaban desapercibidos en Cartagena, pero la pandemia al igual que hizo con la salud y la educación, los desarropó, incluidos los escenarios deportivos”.

Así lo expresó el licenciado Andrés Cavadía a través de un escrito entregado a los medios de comunicación.

Cavadía explica que “Cartagena junto a Cali son las dos únicas ciudades que han sido sedes, en dos oportunidades de importantes eventos deportivos como los Juegos Deportivos Nacionales, y Juegos multideportivos internacionales. Cartagena, en el año 1960, realizó la VIII versión de los Juegos Deportivos Nacionales; en 1992 fue la subsede en la versión XIV de este mismo certamen deportivo nacional, en 2006 le correspondió ser la sede de los XX Juegos Deportivos Centroamericanos; y el año pasado, realizó los Juegos Nacionales en su edición número XXI”.

Asegura que en La Heroica “la inversión de dineros en los escenarios deportivos no ha sido poca en el transcurrir de los años, en especial, la que se ha hecho en el estadio de fútbol Jaime Morón, donde para los Juegos Deportivos Nacionales del año 1960, cuando se llamaba “Pedro de Heredia” se le invirtió un millón de pesos para su inconclusa construcción, pasando después a una inversión de 3.700 millones de pesos, en el año 2006, para los Juegos Deportivos Centroamericanos, 18.000 millones, en el 2011, para la subsede del mundial de fútbol sub-20, y últimamente, en el año 2019, 12.000 millones de pesos para los XXI Juegos Deportivos Nacionales, y todavía no terminan de arreglarlo, no hay ascensor, luces y grama”.

Sobre el Bernardo Caraballo, el profesor Cavadía dice que “este escenario deportivo le han quitado tres veces el maderamen desde los Juegos Centroamericanos. Además en el corregimiento de Palenque, al gimnasio Kid Pambelé, le han hecho cinco inoficiosos e inconclusos arreglos, y así sigue la lista de municipios donde se despilfarra el dinero del deporte en inconclusas construcciones, como ocurre en Magangué y el Carmen de Bolívar con sus estadios de fútbol”.

Según su concepto, “el derroche de dinero en los escenarios deportivos de Cartagena de Indias, y en nuestro y departamento de Bolívar, es inmenso y sin control alguno; sin que tales sumas que se invierten sirvan para mejorar tales escenarios que continúan sin cumplir con las normas internacionales. Estos escenarios deportivos construidos sin un estudio serio de urbanismo generador y amigable con el espacio público, el medio ambiente, el equipamiento en apoyos tecnológicos, deportivos, auditorios, salones de fama, centros de diversión y centros comerciales, son por el contrario escenarios generadores de pobreza e informalidad, basureros satélites, talleres de mecánica y gaminismo a su alrededor”.

Finalmente, para colmo de males como asegura, la FIFA, acaba de calificar con el más bajo puntaje de Colombia al estadio de fútbol Jaime Morón de Cartagena, noticia que recorre el mundo y que afecta tanto al sector de deporte, así como a toda la ciudad para la celebración de importantes eventos y de paso a sectores como el turismo, y otros, generadores de empleo.

Cavadía sugiere no estar construyendo o reparando escenarios deportivos o más bien pintándolos, sino hacer programas de desarrollo del deporte en todo el departamento de Bolívar, y en la propia ciudad de Cartagena.