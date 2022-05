La suplica de Byron Castillo entre lágrimas a su entrenador

El futbolista Byron Castillo, en el centro de la polémica ante una eventual e hipotética eliminación de Ecuador del Mundial de Catar 2022 por la denuncia presentada ante la FIFA por Chile, no pudo terminar el último partido del Barcelona al pedir entre lágrimas a su técnico que lo sacase del partido. Le puede interesar: ¡Atención! FIFA investiga a la selección de Ecuador, peligra su cupo al Mundial de Catar

“Cuando veía lo que le pasó hoy, me dio mucha pena. No hago el cambio antes porque hubiera sido un golpe mortal y de ahí viene el penal. Prefiero quedarme con la faceta de ser humano, de pensar en los jugadores y no en un resultado“, añadió el técnico.

Célico demandó a los medios de comunicación que se traten los temas con más cuidado “porque detrás de cada uno hay cosas que duelen y hay que tratar de ayudar”, al enfatizar que “Byron tiene una carga emotiva muy difícil de llevar”.