La voz del hincha: “Si Real Cartagena no gana este domingo, me cabreo”

A mí me gustó lo que vi de Real Cartagena en varios pasajes en el pasado juego ante Patriotas. La verdad me llena de expectativa”, dijo Samir Montes, aficionado de Real Cartagena, que confirmó su asistencia en el partido de este domingo, entre el auriverde y Boca Juniors de Cali, a las 3 de la tarde, en el estadio Jaime Morón.

“Si él va a una cárcel, no dura 24 horas”: abogado de Nicolás Petro

Pero mandó su advertencia inmediatamente. “Si no gana el Real este domingo, me crabreo de una, ya no le estoy dando tanta espera, ya son 12 años consecutivos en la Primera B mi vale”, agrega Montes.

Y así como este aficionado seguro hay muchísimos en Cartagena, que llevan al Real en su corazón, le quieren ver ser ganador, pero no le darán tanta espera. Y Cardetti lo volvió a decir; “Real Cartagena sigue pensando el ascenso”

Real ha sumado un punto, de seis posibles, pues perdió 2-1 en casa ante Barranquilla e igualó 0-9 frente a Patriotas.

Con 12 caras nuevas en este torneo, Real espera mostrar que esta vez sí atinó en las contrataciones, algo que solo se confirmará con buenas presentaciones, acompañadas de resultados positivos.

Ganarle a Boca Juniors es la meta de los pupilos de Cardetti.