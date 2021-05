Las malas noticias que recibió la piloto colombiana Tatiana Calderón

Sin embargo, a pesar de su planeado retorno inmediato a Japón, las autoridades locales no han permitido a la colombiana competir, pues de acuerdo con las medidas en vigor cumpliría con 12 días de cuarentena y no 14 como le han requerido.

“Estoy muy decepcionada de no poder participar en la próxima carrera de la Super Fórmula. En otros países han establecido medidas excepcionales y protocolos sanitarios especiales para que los deportistas podamos hacer nuestro trabajo y no echar a perder toda la preparación y el esfuerzo de varios meses al no poder competir. No me parece justo que en Japón a unos deportistas les apliquen las cuarentenas más estrictas y a otros no. En mi caso yo podía cumplir 12 días y hacerme un test PCR antes de ingresar al circuito para garantizar la seguridad de todos”, comentó Tatiana Calderón.

Y agregó, “Para competir en el FIA WEC el fin de semana todos los participantes nos hicimos un test PCR antes de poder entrar al circuito y una vez teníamos un resultado negativo, podíamos ingresar. De esta forma la organización ha garantizado la seguridad y salud de todos sin limitar los derechos de los participantes y permitiendo el desarrollo de las actividades deportivas que al mismo tiempo generan muchísimos empleos”.

Además, los pilotos de Toyota Kamui Kobayashi y Kazuki Nakajima, que corrieron también en la WEC y que compiten como Tatiana en la Super Fórmula Japonesa, se encuentran en la misma situación de la piloto colombiana.