Las palabras de Jonas Vingegaard después de ganar la etapa

“El plan era ganar la etapa, pero en el equipo estamos muy contentos de estar primero, segundo y tercero en la general y haber sido primero, segundo y tercero”, dijo al acabar la etapa un Vingegaard que dejó claro que, a pesar de la situación, él y sus compañeros no van a pelear entre ellos por la Roja final.

El danés Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) ganador este viernes de la etapa del Tourmalet de la Vuelta 2023 y vencedor del último Tour de Francia, cree que, a pesar del triunfo, no está "como en el Tour", pero sí "al 90 o 95 por ciento" de entonces.

"No estoy luchando contra mis compañeros, estamos luchando por ganar la Vuelta y hay otros corredores que también están bien y luchando por la general. Solo se han disputado 13 etapas y queda mucho por hacer", comentó, descartando que sea el propio equipo el que decida el ganador.

“Esto no es la Play Station y no puedes decidir quien gana. Yo no estoy como en el Tour, estaré al 90 o 95 por ciento”, aseguró.