Las palabras de Messi al ganar el Mundial de Qatar

El capitán de la selección argentina Lionel Messi aseguró este domingo, luego de consagrarse campeón del mundo, que sabía que Dios le iba a regalar un título en ese certamen.

“Es impresionante que pueda terminar de esta manera. Sabía que en algún momento Dios me lo iba a regalar y no sé por qué presentía y sentía que iba a ser esta. Una vez más me hizo dar una felicidad enorme”, dijo el 10 en declaraciones a la Televisión Pública de su país.