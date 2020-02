Las pesas de Bolívar están fuertes y van por más

En el coliseo Chico de Hierro nuestros pesistas sudan la gota gorda y entrenan diariamente a doble jornada para seguir luchando por sus sueños. El trabajo es arduo, agotador, pero ellos no se rinden, cada día le apuestan a seguir mejorando sus marcas.

El gran referente

Francisco Mosquera, 3 oros en 61 kilogramos en los Juegos Nacionales 2019, tiene un gran reto por cumplir: participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Su mente está enfocada en las próximas justas olímpicas en el próximo mes de julio. “He estado en los dos últimos Olímpicos tuve mucha opción de asistir, en los últimos (Olímpicos de Río de Janeiro Brasil 2016) me lesioné, pero estoy de vuelta ahora y tengo mucha ilusión. La preparación será muy exigente, debo hacer una marca por encima de 135 de arranque y 175 en envión. Yo he hecho esos registros, trabajo duro para estar en los primeros lugares de los Olímpicos”.

Mosquera sabe que es la oportunidad de su vida. “Son unos Juegos muy selecto, solo van los tops, los mejores del planeta, no he vivido la experiencia a nivel olímpico y para mí es muy importante estar ahí. Deseo seguir compitiendo por Bolívar, aquí me han dado todo. Espero que la administración Distrital y Departamental le den un gran valor a los deportistas y nos apoyen”.

Mercedes Pérez y Ana Iris Segura, también del registro de Bolívar, hacen parte de los trabajos de la selección Colombia que se prepara para los Olímpicos.