LeBron James sería copropietario de los Medias Rojas de Boston

LeBron James se convirtió en dueño de una parte de los Medias Rojas de Boston.

Una persona que tiene conocimiento de la situación dijo el martes que James -la estrella de los Lakers de Los Ángeles- y su asociado Maverick Carter ahora son ahora socios del Fenway Sports Group. La persona no reveló el tamaño de la inversión de James y Carter.

Habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que ninguna de las partes involucradas han anunciado públicamente la medida.

El diario The Boston Globe reportó primero la noticia y The New York Times y ESPN también confirmaron que James y Carter se convertirían en socios.

Fenway Sports Group es la empresa madre de los Medias Rojas y el Liverpool FC de la Liga Premier, así como del equipo Roush Fenway Racing de la NASCAR.

El presidente del Fenway Sports Group Tom Werner no respondió inmediatamente a una petición para un comentario por correo de The Associated Press. Un portavoz de los Medias Rojas y de FSG declinó hacer un comentario.

Es una relación inusual en un respecto: James ha profesado ser aficionado de los Yanquis de Nueva York, aunque recientemente también ha mostrado su lealtad con los Indios de Cleveland y los Dodgers de Los Ángeles.

Y ahora estará ligado a los Medias Rojas, el rival más grande de los Yanquis.

James tiene un vínculo con el FSG desde el 2011, cuando firmó un acuerdo de mercadotecnia a cambio de una pequeña participación en el Liverpool.

El coach de los Cavaliers de Cleveland J.B. Bickerstaff reconoció que el hecho de que James ha logrado ser aceptado en el grupo es un gran paso.

“Creo que cuando lo ves a él particularmente y su previsión de ponerse en una posición de cambiar su patrimonio generación, es increíble”, admitió Bickerstaff. “Y ves no sólo lo que ha hecho por él mismo, pero lo que le permite hacer por otras personas. Es algo que inspira, algo para que admiren los demás”.

“Sabes que tiene un gran ojo y pasión por los negocios”, agregó el coach del Heat de Miami Erik Spoelstra. “Y no establece ningún límite a donde pueda llevar. Es un gran aficionado de los Yanquis, entonces creo que eso lo hace emocionante”.