Liga Especial de Sóftbol Femenino vuelve este sábado a Valencia, Córdoba

El sóftbol femenino enamoró más a la población de Soplaviento en su jornada inaugural el pasado sábado.

Cinco encuentros se realizaron en el estadio Jaime Amor, con una nutrida asistencia de fanáticos, que vitorearon a sus campeonas, Juventud Heroica, equipo integrado en su gran mayoría por jugadoras del pueblo. Le puede interesar: Liga Especial de Sóftbol Femenino, camino al profesionalismo

Ahora esta fiesta, llamada Liga Especial de Sóftbol Femenino, se traslada al estadio Atanasio Atencia Doria del municipio de Valencia (Córdoba), donde los aficionados esperan con entusiasmo esta fiesta, donde las principales protagonistas son las mujeres.

La novena Águilas-Pumas de Córdoba, que no pudo conseguir un triunfo en sus dos presentaciones en Soplaviento, oficiará de local y seguramente intentará mostrarse y saborear su primer triunfo. Le puede interesar: ¿Debe Egan Bernal tomar más precauciones en la carretera?

El líder en las dos primeras jornadas es All Star del Atlántico, que tiene dos triunfos al hilo; le siguen Juventud Heroica de Bolívar con dos victorias y un revés.

En la tercera casilla está Mariscales de Sucre con un triunfos y dos reveses y en el último lugar deambula Águilas-Pumas de Córdoba con dos derrotas.

El certamen, que tendrá una duración de dos meses, es organizado por la Federación Colombiana de Sóftbol, que preside Edwin Díaz, con el auspicio del Ministerio del Deporte y el Comité Olímpicos Colombiano.

La jornada

El sábado, a las dos de la tarde, en el estadio Atanasio Atencia Doria de Valencia, All Star del Atlántico vs. Juventud Heroica; Mariscales de Sucre vs. Águilas-Pumas de Córdoba y cierra Mariscales de Sucre vs. Águilas-Pumas de Córdoba.

El domingo, a las 8 a. m., All Star del Atlántico vs. Juventud Heroica; a segunda hora se miden ambos equipos y en el juego de cierre, Mariscales de Sucre vs. Águilas-Pumas de Córdoba.