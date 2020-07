Ligas Deportivas de Bolívar, a ponerse ‘pilas’ por el bien de sus atletas

Se mostró preocupado por lo que se viene presentando en algunas Ligas. “Nos hemos encontrado que muchas de ellas no han mandado la documentación, otras que la mandan incompleta, muy pocas cumplen con todos los requisitos solicitados y necesitamos que se pongan las ‘pilas’ por el bien de sus deportistas”.

Yo entregué mi documentación temprano y bien ordenada porque sé que así mi contrato sale rápido y entrenaré sin preocupaciones”, dijo Neyder Lozano, el gran referente del taekwondo de Bolívar que en tiempos de pandemia entrena fuerte en casa para no perder la forma y darle más alegrías al departamento cuando vuelvan las competencias.

¿Y cómo evalúan el compromiso deportivo de cada uno de los atletas?

- Se le está haciendo seguimiento a los entrenos de cada uno de los atletas en casa y algunos al aire libre a través de videos diarios y en diferentes plataformas.

¿Qué sigue después de la contratación de los medallistas de oro?

- Terminada la contratación con los medallistas de oro seguiremos con los de plata y bronce. Por otro lado, los entrenadores ya están mandando sus hojas de vida, con el aval de sus ligas, y esperamos que antes del 25 de julio estén contratados, así como también los metodólogos que nos van a realizar el seguimiento en todo este proceso.

¿Cómo es el enfoque que le dan a estas contrataciones, quiénes pueden acceder a ello?

- El deporte de rendimiento está para conseguir resultados, por eso hay que ser excluyentes y tener solo a los mejores, aquí no puede haber paternalismo, no se consiente a nadie porque si se hace terminan destruyéndose los procesos. Con base a lo que se hizo en Juegos Nacionales 2019 nos estamos proyectando hacia el futuro. No nos dormimos, aquí se sigue trabajando porque queremos un Bolívar que sea primero en todo, por eso le madrugamos al trabajo, incluso en tiempos de pandemia.