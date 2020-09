Lionel Messi hoy no es totalmente feliz en el Barcelona

Lo único cierto es que al quedarse Lionel Messi en el Barcelona, al menos un año más es, el argentino está sintiendo hoy un sabor agridulce.

Así está su tema. Tras anunciar públicamente que se queda en el club de su amores es bueno tener en cuenta algunos aspectos que hoy lo hacen feliz y otros que le tienen intranquilo, inconforme.

Hay que partir de la base que se quería ir, pero por tema de contrato no lo podía hacer sin dejar él o el club que lo adquiriera 700 millones de euros. Eso fue clave y determinó su reversa, acompañándola de la ya conocida frase: “jamás llevaría a juicio al equipo que me ha dado todo”.

Le puso fin a esta novela al que le ve un sabor dulce por la familia. Su esposa, sus hijos y su entorno querían que se quedara, sabe que al hacerlo los seres que más ama estarán felices y eso, de verdad, lo llena,

También le hace feliz el hecho de saber que la hinchada lo adora e idolatra y seguramente estará más tranquilo porque él no quería salir del Barcelona en medio de relaciones tensas. No quería irse mal.

Pero el tema es que pensando en querer terminar bien su carrera había imaginado su vida en otro equipo, peleando cosas grandes.

Ahora se encontrará con varias realidades que para nada lo hacen feliz. Lo primero es que con Ronald Koeman, el nuevo técnico de Barcelona, no tuvo química en su primer encuentro.

Según trascendió, Koeman le abría comunicado que se acababan las prebendas y lo primero que hizo fue decirle a Luis Suárez, el mejor amigo de Messi, que no contaría con él. Esa es una ‘espinita’ que sigue ahí.

La relación con José Maria Bartomeu, el presidente, hoy es nula, tanto que lo culpa de incumplir su palabra. “Siempre me dijo que al final de la temporada me dijo que yo decidiría si irme o quedarme y luego resultó que no por una fecha en la que debí decir que me iba y no lo hice porque aún estábamos compitiendo y no era conveniente”.

Leo tiene sentimientos encontrados. Ama el club y seguirá ahí, pero hoy siente que no le dan la misma importancia y eso no lo deja ser totalmente feliz.