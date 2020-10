Listo el protocolo para el partido Colombia vs. Venezuela

NO HABRÁ LEY SECA EN BARRANQUILLA

El Secretario de Gobierno ha dicho que además de la logística que se implementará en el estadio, en el resto de la ciudad también se han diseñado medidas para que las personas mantengan sus medidas de prevención y aislamiento, toda vez que el día del partido no habrá ley seca en Barranquilla.

“Nosotros hemos preparado una logística desde este jueves y estaremos visitando todas las cinco localidades con caravanas en donde van a estar todas las secretarías del Distrito representadas y estaremos acompañados de la Policía Metropolitana. Como no habrá ley seca para el día del partido, solo le pedimos a la ciudadanía que, si se va a ver el partido en algún sitio, lo haga cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad y aislamiento social. En aquellos sitios donde no se cumplan las medidas de bioseguridad, lamentablemente debemos intervenirlos, porque no vamos a permitir aglomeraciones. El coronavirus no se ha ido, está ahí y debemos ser responsables para que no haya un rebrote en la ciudad”, enfatizó Clemente Fajardo.

El funcionario solicitó a la ciudadanía que, si Colombia gana, la celebración sea dentro de la más cordial convivencia. “Si ganamos a Venezuela que la celebración se haga, pero respetando todas las medidas de bioseguridad; que haya convivencia sana y recordarles que el virus está ahí, pero que nosotros debemos ser responsables en cuidarnos para evitar que se propague. Tenemos bajas cifras de contagios en el Distrito, pero para mantenerlas debemos acatar las medidas que nos diseñan desde el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Salud”.

El partido Colombia y Venezuela está fijado para este viernes 9 de octubre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, a partir de las 6:30 de la tarde.