Lo que hará Egan Bernal en la última fase del Tour de Francia

“Le tengo mucho aprecio, se le ve un buen chico, a su edad yo me encontré en una situación parecida, venía de hacer un poco la general pero no pensé estar tan adelante. Él está peleando por el tercer puesto pero tiene todo el mérito del mundo, porque delante están Pogacar y Vingegaard, dos de los más fuertes del ciclismo”, señaló.

“Me trae muchos recuerdos. En el equipo lo apoyamos, es fuerte mentalmente pero a veces es hasta él quien nos enseña, tiene 22 años pero es extremadamente profesional”, aseguró.

Bernal indicó que su regreso al Tour tres años después de su última participación está siendo "una experiencia muy bonita".

“El equipo me dio la confianza y la libertad de hacer la carrera hasta donde pudiera, sabíamos que en algún momento iba a reventar, pero me permitieron estar ahí en la general. Cuando nos dimos cuenta de que no estaba para la general he estado al servicio de Pidcock, de Carlitos, es bonito estar aportando al equipo”, dijo.

“El Tour, la carrera más dura del mundo y este uno de los más duros de la historia. El hecho de estar aquí y poder aportar algo al equipo para mi es suficiente”, agregó.