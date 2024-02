Lo que se hizo mal en el Ider y ahora debe hacerse mejor

Cuando se cumplen casi dos meses de haber asumido como director del Ider, Campo Elías Therán Jr, se refirió a cómo encontró el deporte cartagenero y qué pretende bajo su administración. Giovanny Urshela y una oportunidad de oro en las Grandes Ligas

“El hecho de salir a pregonar que un instituto se ahorró tanto dinero o que tiene tanto dinero hay que mirarlo y analizarlo bien. Estamos hablando que se debe hacer inversión pública, eso hace que ese discurso sea errado, populista, pero el análisis es que el Ider no es un banco de ahorros, no se puede hablar que dejas un instituto rico cuando se abandonó el deporte de alto rendimiento, cuando se dejaron escenarios deportivos en Cartagena en muy mal estado, cuando la gente no puede hacer actividad física en la noche o en la madrugada. Hay que invertir y hacerlo bien para que el principal beneficiado sea el deporte cartagenero”, asegura.