Los clubes colombianos reciben una miseria por los derechos de televisión: Fuad Char

Fuad Char Abadala, uno de los máximos accionistas del Junior, se fue lanza en ristre en contra de la Dimayor y Win, al manifestar que no hacen nada para que los equipos de la liga colombiana reciban unos mejores dividendos por los derechos de transmisión de los partidos.

“Nosotros estamos recibiendo una miseria por parte de los derechos de televisión. Somos los más bajos del planeta. Ni siquiera hablar del planeta, los equipos ecuatorianos reciben tres o cuatro veces más de lo que recibimos nosotros. Los peruanos reciben cinco veces más que lo que obtenemos nosotros. Entonces ¿cómo podemos competir nosotros internacionalmente a nivel de la Copas Sudamericana o la Copa Libertadores con equipos que reciben, por decir algo, Junior y Nacional y todos los equipos colombianos recibimos un millón de dólares, si los equipos peruanos reciben cinco y seis millones de dólares? Esa es una diferencia muy grande. La Dimayor ha sido, digo yo, deficiente. No ha hecho trabajo. A Win tampoco le importa”, afirmó Char Abdala este viernes en Barranquilla.

Cuando se le preguntó sobre el Canal Premium para transmitir el fútbol colombiano Char Abdala manifestó: “yo no creo en eso. Imagínense que hoy los cables le cobran 2.000 pesos a un usuario y están hablando que el Premium estará costando 30 mil pesos. Pienso que la situación del país no está para cobrar por los derechos de televisión 30 mil pesos, eso es muy complicado”.

Indicó que a lo anterior se le suma que cerca del 50 por ciento de los usuarios de cables en Colombia se conectan de manera fraudulenta. “Los cableros decían que el 55 por ciento de los usuarios del cable son piratas. A nosotros nos pagan por seis millones de hogares y en Colombia hay 14 millones de hogares. ¿Dónde están esos ocho millones de hogares? ¿Qué hogar colombiano no quiere tener el fútbol profesional colombiano? Todos. Esos ocho millones de hogares están pagando a través de conexiones fraudulentas y piratas”.

“La Dimayor y los cables no hacen ningún esfuerzo y el que está castigado es el fútbol. Porque no solamente son los equipos, es el fútbol colombiano. Porque si nosotros no recibimos lo que debíamos recibir, lógicamente que no podemos invertir en las divisiones menores, estamos en una situación bastante grave”, terminó diciendo.