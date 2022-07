Los niños y el béisbol le batearon hit al fuerte calor

Unos 3.400 niños de Cartagena y la provincia bolivarense desafiaron este sábado el calor inclemente durante la inauguración del Campeonato Departamental de Béisbol en las Categorías Menores 2022.

“El béisbol está más vivo que nunca”, dijo Dagoberto Cavadía, presidente de la Liga de Béisbol de Bolívar, al momento de llegar al estadio Abel Leal Once de Noviembre y ver la tribuna techada del escenario abarrotada de público.

Este fue el primer jonrón con las bases llenas que despachó la familia del béisbol en Bolívar tras dos años de no tener pelota caliente por la pandemia del COVID-19.

Desfilaron por el gramado del estadio Abel Leal Once de Noviembre 43 de los 50 clubes inscritos bajo los aplausos de los padres de familia.

El acto inaugural contó con la presencia del alcalde William Dau, la directora del Ider Viviana Londoño y viejas glorias del béisbol, entre ellas Orlando “Caballo” García.

Dau, en un tono muy jocoso felicitó a la Liga de Béisbol del Bolívar por la organización de este mangno evento y defendió la gestión que ha venido desempeñando la directora del Ider Viviana Londoño.

Dagoberto Cavadía resaltó la importancia del papel de los padres de familia para que sus hijos puedan desarrollarse y en un futuro convertirse en hombres de bien y porqué no un jugador de grandes ligas. “Sin el apoyo de ustedes los padres no se puede hacer béisbol” señaló.

La toma del juramento a los deportistas la realizó el pelotero Diego Contreras, quien hizo parte de la Selección Colombia que estuvo en el Premundial Sub-15 en Valencia, Venezuela.

Durante el desfile se pudo observar a clubes que volvieron a renacer como el caso de Getsemaní que fue fundado en 1933 y que volvió a la palestra deportiva, ahora bajo la presidencia de Martín Haydar. Getsemaní jugará en las categorías Prejunior y Junior y es muy posible que reciba el aval de la Federación Colombiana de Béisbol para jugar este año en la Liga Profesional.

El juego inaugural corrió a cargo entre los peloteritos de la preselección Sub-15 de Bolívar que se prepara para asistir al Nacional de la categoría en Montería.

Copa de Verano.

Hoy arranca la Copa de Verano de Béisbol de Mayores con 10 equipos. Los partidos son: Pelota Caliente-Leopardos (Abel Leal); Arjona vs. Turbaco (Rafael Naar); Malagana vs. Sincerín; Mahates vs. Marialabaja y Tractores vs. Arenal.