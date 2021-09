Los patinadores de Bolívar tienen buen nivel: Elías Del Valle

Siempre tiene el compromiso de guiar a los patinadores colombianos a lo más alto del podio, en todas las citas internacionales.

El entrenador cartagenero Elías Del Valle, timonel de la Selección Colombia de Patinaje, que tiene en sus filas a seis bolivarenses, le pone el pecho a la Tricolor, pese a haberse accidentado recientemente. (Infografía) Elías Del Valle, el técnico más ganador de Colombia

“Me caí en la bicicleta, el casco me salvó la vida, me estrellé contra una baranda y el casco se volvió nada, quedé todo aporreado, tuve una fractura en el quinto metatarsiano del pie y un esguince bravo. Me dieron un mes de incapacidad, estoy aquí con muletas y silla de ruedas, pero sigo al pie del cañón, voy a todos mis entrenos, esto me apasiona y no puedo dejar esto solo”.

Del Valle aprovechó para referirse a cómo les está yendo a los muchachos de Bolívar en la concentración, previo al Mundial de Patinaje que tendrá como sede Ibagué, a partir del 6 de noviembre.

Bolívar fue el segundo que más patinadores metió en la Selección, el primero fue Bogotá, con 9. Valle también metió 6, Santander (2), Caldas (2), Córdoba (1) y Magdalena (1).

En la Selección Colombia de Patinaje de Velocidad de mayores están: Geinny Pájaro, Andrés Felipe Muñoz, María Fernanda Timms. En fondo estarán: Manuel Saavedra y Luz Karime Garzón. En juvenil, velocidad, Salomón Carballo.

El entrenador nacional dijo que “Mafe Timms está haciendo unos tiempos impresionantes en damas; Geinny Pájaro viene muy fuerte, está haciendo su base de trabajo; Salomón, siendo juvenil, está haciendo tiempos de mayores; Andrés Muñoz viene muy bien, anda de la mejor forma, está uy positivo; Luz Karime está volando, en su peso ideal, asimilando bien las cargas y haciendo tiempo de varones y Manuel Saavedra es uno de los más duros de la categoría”.

La Selección Colombia adelanta trabajos en Guarne (Antioquia), en donde estará hasta el 27 de octubre para luego viajar a Ibagué a encarar la cita de la mejor forma competitiva posible.

“Estamos entrenamiento en pista en el municipio de Guarne y la ruta en Rionegro. También hacemos bicicleta por todas las vías del Oriente Antioqueño”, recalcó Del Valle.