Luchen, los sueños sí se cumplen: Nabil Crismatt

“Me sentí bien, mantuve la calma, estuve concentrado en lo que estaba haciendo, le doy la gloria a Dios por esta oportunidad tan maravillosa que me dio. Sentí mil cosas en ese instante, pude ir paso a paso, aquí estamos y vamos para adelante”, dijo Nabil un día después de haber lanzado en el séptimo episodio en la derrota 5-4 de su equipo Cardenales de San Luis ante Cachorros de Chicago.

La alegría de su viejo

José Crismatt, padre de Nabil, fue uno de los más felices con su debut en la Gran Carpa.

“Casi nadie daba un peso por mi pelao, a lo mejor porque no lanzaba más de 90 millas. Hay muchos casos de pitchers que lanzan más de 100 millas y no tienen control de la velocidad y por eso no son exitosos en las Grandes Ligas”, comentó a El Universal.