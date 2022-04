Luis Barrios, de 14 años, y su Grand Slam en el estadio Abel Leal Díaz

Luis Barrios es un prospecto bolivarense que tiene grandes sueños que cumplir en el béisbol. Su carrera a nivel aficionado va bien.

En días pasados, Luis vivió un episodio muy particular que lo tiene muy feliz.

Con apenas 14 años, Barrios conectó un jonrón, con las bases llenas, en el estadio Abel Leal 11 de Noviembre, el denominado templo del béisbol colombiano.

“Cuando entré en el cajón de bateo lo que buscaba era un buen contacto conforme a la situación que se estaba presentando, pero apenas choqué la bola supe que había hecho un buen contacto, corrí rápido ala primera base y ahí me di cuenta que la bola se había ido. Hasta hoy día siento la emoción del cuadrangular. Sacarla en ese estadio es algo que nunca olvidaré”, dice Luis, quien se desempeña en la posición de receptor.

El Grand Slam de Barrios fue con el equipo de Falcón, que quedó en el tercer lugar en el Torneo de Béisbol de Verano. El jonrón fue en la cuarta entrada y se lo dio a Potros.

Nació en el municipio de Santa Rosa (Bolívar). Pesa 73 kilos y mide un metro con 70 centímetros.

Batea y lanza a la derecha, admira a Salvador Pérez, el catcher de los Royals de Kansas City, equipo al que sigue en las Grandes Ligas.

Sobre sus condiciones en este deporte, Luis asegura que: “cuento con un brazo muy potente y desarrollado, normalmente en los partidos busco hacer mi trabajo de manera colectiva y particular para así lograr los objetivos que me he trazado. En la receptoría trato de ser una ayuda y de llenar al pitcher de buena confianza. Y con el bate, gracias a Dios, tengo contacto y mucho poder”.

En la actualidad hace parte de la Academia de Béisbol Panteras de Santa Rosa. “Agradezco mucho lo que ha hecho por mí el entrenador Néstor Guerra”.

Trabaja duro, con mucha disciplina, sabe que esa es la clave para alcanzar los sueños en el mañana.

“Mi sueño es seguir dando lo mejor de mí para lograr la firma con el béisbol organizado y llegar a las Grandes Ligas. También quiero seguir con mis estudios”, apunta.

Cursa noveno grado de bachillerato en el instituto ICCA (Instituto Central de Colombia para Adultos Educación Formal Bachillerato por Ciclos).

“Doy las gracias a Dios, a mi madre, Karina Benavides, y a mi familia, por lograr lo que hasta hora soy”, recalca.

Luis tiene un gran talento en el béisbol, pero solo el tiempo dirá si termina jugando en la Gran Carpa.