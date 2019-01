Luis Díaz reconoce que está muy cerca de llegar River Plate

Las próximas horas son claves para que se defina el futuro futbolístico de Luis Díaz. El delantero guajiro ha recibido una jugosa oferta del club River Plate de Argentina, que ha ofrecido cinco millones de dólares por el 65% de sus derechos federativos al equipo Junior de Barranquilla.

“Esto lo está manejando los directivos con mi representante. Eso se está manejando de buena manera, no se sabe todavía en qué podemos quedar. Este martes tenemos una reunión con ellos. Deseamos lo mejor para nosotros y para el club”, dijo este martes Díaz, antes de comenzar los exámenes médicos que el Junior le está practicando a todos los jugadores, previo a la pretemporada.

El guajiro ha dicho que “Junior me quiere acá, quiere contar conmigo. La propuesta es buena, pero la de River Plate también es muy buena. Estamos manejando esto de la mejor manera”.

Indicó que el inconveniente que se está presentando en estos momentos es que el club rojiblanco lo cedería, pero quiere que juegue la Copa Libertadores antes de marcharse al exterior. “El impase que se estaría presentando es que River Plate me quiere allá desde este semestre y eso todos los tenemos claro, porque si juego la Libertadores con Junior ellos no me pueden inscribir para ese torneo y esa es una de las cosas claves que se están manejando en estos momentos”.

También reconoció que han existido pedidos de sus servicios como jugador de equipos de Europa y de Brasil. “Pero los pasos hay que ir dándolos poco a poco. Sabemos que Argentina es una plaza muy buena para llegar después a Europa y por eso este paso que quiero dar es importante para mi carrera”.

Indicó que una de sus metas al hacerse futbolista fue la de llegar a jugar en el balompié internacional y por eso lo que se le presenta en estos momentos no lo quiere dejar escapar. “He soñado esto desde siempre y ahora que lo estoy viviendo estoy muy contento y voy a seguir trabajando para hacer las cosas de la mejor manera”.

Apuntó que desde que supo del interés de River Plate por sus servicios ha estado hablando con Teófilo Gutiérrez sobre cómo es allá y las referencias a recibido han sido las mejores. “Nosotros le hemos preguntado al compañero qué tal es River, qué tal es allá y él me ha hablado de muy buena manera del técnico, de lo que es la hinchada, de toda la ciudad y eso es muy importante saberlo”.

Por lo pronto Luis Díaz ha estado toda la mañana de este martes en la realización de los exámenes médicos junto al resto de los compañeros del Junior. Y está a la espera de la reunión que se realizará en las próximas horas entre los directivos del club rojiblanco y su representante para que se defina si se queda o se va para Argentina para enfilarse al River Plate, equipo donde se encontraría con Rafael Santos Borré y Juan Fernando Quintero.