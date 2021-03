Luis Patiño podría ser enviado a Ligas Menores

Los Rays de Tampa Bay confirmaron en sus redes sociales que el pitcher colombiano, Luis Patiño, podría ser enviado a las Ligas Menores de esta organización, lo que indica que no estaría en el inicio de la temporada del béisbol de las Grandes Ligas con el equipo principal. Sus compatriotas Jeter Downs y Meibrys Viloria, en días anteriores, fueron enviados a las menores de los Reales de Kansas City y Medias Rojas de Boston, respectivamente.

Patiño, que llegó este año a la novena de Tampa Bay, finalista de la última Serie Mundial, participó esta tarde del martes en los juegos de exhibición. Ante los Orioles de Baltimore, el derecho lanzó una entrada de calidad. No le conectaron hits y no le hicieron carreras. Enfrentó a tres bateadores y a todos los sacó out. Tampa ganó 7-1.